Assunzioni all’aeroporto di Catania
emanati due bandi
A cura di Redazione
04 febbraio 2017 12:04
Nuove possibilità lavorative presso l’aeroporto Fontanarossa di Catania e attraverso l’emanazione di due bandi volti ad assumere nuovo personale all'interno dell’organico.
- La prima posizione riguarda la selezione ad evidenza pubblica, per creazione, con validità triennale, prorogabile di ulteriori due anni, di un elenco/bacino di risorse tecnico/operative con mansione di assistenza alle Persone con ridotta Mobilità.
Ecco il bando () la domanda di ammissione va presentata, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 24 febbraio 2017, ed esclusivamente via Internet, compilando l’apposito modulo elettronico (CLICCA QUI PER IL MODULO)
- La seconda posizione riguarda la selezione ad evidenza pubblica, per creazione, con validità triennale di un elenco/bacino di risorse tecnico/operative con mansione di guardia particolare giurata.
Ecco il bando () la domanda di ammissione va presentata, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 24 febbraio 2017, ed esclusivamente via Internet, compilando l’apposito modulo elettronico (CLICCA QUI PER IL MODULO)