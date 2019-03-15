AST UFFICIALIZZA LA NUOVA CORSA CATANIA -BELPASSO

Oggi, negli uffici della Direzione dell’Ast (Azienda siciliana trasporti) di Catania, il sindaco Daniele Motta ha incontrato il presidente dell’azienda, avv. Gaetano Tafuri, insieme all’ing. Giuseppe...

Oggi, negli uffici della Direzione dell’Ast (Azienda siciliana trasporti) di Catania, il sindaco Daniele Motta ha incontrato il presidente dell’azienda, avv. Gaetano Tafuri, insieme all’ing. Giuseppe Iacono (preposto Ast Catania) per ufficializzare l’inserimento di una nuova corsa del bus Catania-Belpasso e ritorno, con partenza alle ore 17.00 da Catania. All’incontro hanno preso parte il deputato regionale di Diventerà Bellissima, Giuseppe Zitelli, e il consigliere comunale con delega ai Trasporti, Giuseppe Rocco Santonocito.

La nuova corsa delle ore 17, richiesta all'Amministrazione, è stata introdotta dall’Ast per venire incontro alle esigenze di studenti e pendolari e per offrire così quindi un servizio che si aggiunge alle varie corse già previste. L’iniziativa è stata concertata in spirito di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Ast, dopo un primo periodo di rodaggio del nuovo servizio bus Belpasso-Catania, avviato lo scorso 11 febbraio, e dopo aver naturalmente ascoltato e accolto i vari suggerimenti che sono giunti man mano dai cittadini.

“Ringrazio l’avvocato Tafuri e il direttore generale dott. Andrea Ugo Fiduccia - ha dichiarato il sindaco Motta - per la piena disponibilità che hanno dimostrato verso le nostre richieste e con l’obiettivo di rendere un servizio sempre migliore ai nostri cittadini. Abbiamo riscontrato che il servizio è migliorato nelle corse e nella puntualità a partire dall’11 febbraio, quando è stato fatto un primo importante passo per rendere più efficiente il collegamento con la città di Catania.

Abbiamo dimostrato che questa sinergia tra Comune e Ast ha dato dei buoni risultati e così pensiamo avverrà in seguito”.

ECCO GLI ORARI:

PARTENZE DA BELPASSO

06:10 06:55 07:10 08:40 09:40 11:25 12:40 14:05 15:25 17:10 18:25 19:40 21:25

PARTENZE DA CATANIA:

05:00 06:00 07:20 08:30 10:15 11:30 12:30 13:30 14:15 16:00 17:00 18:30 20:15