ASTI: RUBATA NELLA NOTTE RELIQUIA DI DON BOSCO

Ieri sera, all’ora di chiusura della Basilica salesiana al Colle Don Bosco nel comune di Castelnuovo in provincia di Asti, sconosciuti hanno trafugato il reliquiario contenente il cervello di San Giovanni Bosco. L’urna, che testimonia la presenza del santo nei luoghi dov'è nato, si trovava dietro l’altar maggiore nella parte inferiore del tempio. Alla Congregazione Salesiana non risultano, in passato, altri furti o tentativi di sottrarre reliquie del santo la cui opera a favore della gioventù è presente in 90 Paesi del mondo con 1600 istituti. Le indagini sono in corso riferisce La Stampa