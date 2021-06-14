ASTRAZENECA, AIFA: «OK MIX VACCINI PER UNDER 60 CON PFIZER O MODERNA»

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) “approva la vaccinazione mista per i soggetti under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di Vaxzevria” (AstraZeneca).E’ quanto si legge nel parere di Aifa appen...

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) “approva la vaccinazione mista per i soggetti under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di Vaxzevria” (AstraZeneca).

E’ quanto si legge nel parere di Aifa appena pubblicato.

“Sulla base di studi clinici pubblicati nelle ultime settimane, la Commissione tecnico scientifica – si legge – ha ritenuto, a fronte di un rilevante potenziamento della risposta anticorpale e un buon profilo di reattogenicita’, di approvare il mix vaccinale (prima dose con Vaxzevria e seconda dose con Comirnaty o, per analogia, con il vaccino Moderna)”.

E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta la determina attuativa.

Si tratta di una formalizzazione di quanto già indicato dal ministero che aveva sollecitato le Regioni in questo senso, dopo il divieto di somministrazione di AstraZeneca agli under 60 (prima era solo una raccomandazione), scattato in seguito ad alcuni episodi avversi e in particolare alla morte della giovane Camilla Canepa, ligure di 18 anni.