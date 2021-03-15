ASTRAZENECA, ITALIA, FRANCIA E GERMANIA SOSPENDONO L'UTILIZZO IN VIA PRECAUZIONALE

L’AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazional...

L’AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione - si legge in una nota dell'Agenzia italiana del farmaco - "è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei".

Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’AIFA, in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione

AIFA renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose.

Poche ore prima della comunicazione di Aifa era arrivato anche lo stop della Germania e poi quello della Francia che seguiva a sua volta quello di ieri deciso dai Paesi Bassi che avevano comunicato la sospensione fino al 28 marzo l'utilizzo del vaccino anti covid di AstraZeneca in seguito alla segnalazione di "possibili effetti collaterali" segnalati in Danimarca e Norvegia.

"Sulla base di nuove informazioni, l'Autorità olandese per i farmaci ha consigliato, come misura precauzionale e in attesa di ulteriori indagini, di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro Covid-19", ha annunciato ieri il ministero della Salute in un comunicato stampa.

Ed è invece di oggi pomeriggio la notizia dello stop anche in Germania. Pure qui la sospensione temporanea è stata annunciata dal ministero federale della Salute. La misura è stata presa in "via precauzionale", raccomandazione dell'Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich (Pei), a seguito di nuove segnalazioni di casi di trombosi in persone che erano state vaccinate in Germania e in Europa.

A questo punto sono 12 i Paesi della Ue che hanno sospeso del tutto, o solo per alcuni lotti, la somministrazione del vaccino AstraZeneca: Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Norvegia, Islanda, Danimarca e Italia.

ANSA