Paternò, caos in via Circonvallazione: camion bloccato dalla sosta selvaggia
Il mezzo pesante è rimasto incastrato in via Circonvallazione a causa di auto parcheggiate irregolarmente. Lunghe code e automobilisti costretti ad attendere prima del ritorno alla normalità
PATERNÒ – Mattinata di disagi alla circolazione in via Circonvallazione, dove un camion è rimasto bloccato a causa di alcune auto parcheggiate in modo irregolare che hanno impedito il regolare transito del mezzo pesante.
Secondo quanto segnalato da un nostro lettore, l'episodio si è verificato intorno alle ore 10.15. Il camion, impossibilitato a proseguire, ha finito per creare una lunga coda di veicoli, con automobilisti costretti ad attendere circa 15 minuti prima che la situazione tornasse lentamente alla normalità.
La vicenda riaccende l'attenzione sul problema della sosta selvaggia in alcune strade cittadine, dove il parcheggio irregolare può trasformarsi in un serio ostacolo alla viabilità, soprattutto per i mezzi di grandi dimensioni.
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