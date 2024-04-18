ATLETE PATERNESI DELLA URBAN BOX SI CLASSIFICANO AL CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA

Dopo una serie di vittorie nelle recenti competizioni presso l'istituto Leonardo da Vinci di Catania, numerose ginnaste della società Urban Box di Paternò, ubicata in contrada Monafria, zona Schettino...

Dopo una serie di vittorie nelle recenti competizioni presso l'istituto Leonardo da Vinci di Catania, numerose ginnaste della società Urban Box di Paternò, ubicata in contrada Monafria, zona Schettino, hanno ottenuto la qualificazione al campionato nazionale di ginnastica artistica, che si terrà ad Acireale presso il Palavolcan dal 30 maggio al 2 giugno.

Nella categoria Allieve 1 Regolamentare Individuale, Gloria Landro e Viola Marino hanno ottenuto il primo e il secondo posto rispettivamente, classificandosi per il nazionale.

Per quanto riguarda la categoria Allieve 2 Regolamentare Individuale, Elisa Lombardo, Esmeralda Spampinato, Giulia Milici ed Ella Wildfang Hansen, tutte salite sul podio nell'ultima competizione a Catania, hanno garantito la loro partecipazione al campionato nazionale.

Infine, nella categoria Promozionale Individuale, Alessandra Santanocito si è classificata al primo posto nell'ultima gara del 24 marzo, garantendosi l'accesso al nazionale.

Con questi risultati promettenti, la speranza è quella di portare in alto l'orgoglio paternese durante i prossimi campionati nazionali di ginnastica artistica.