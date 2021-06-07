Altri due prime posizioni si aggiungono alla lista degli atleti allenati dal tecnico Manuel Gallo presso il campo comunale di Motta Sant’Anastasia.A conquistarle ad Enna in questo fine settimana, per...

ATLETICA LEGGERA: DOPPIETTA DI MEDAGLIE PER IL MOTTESE SALVO CANGEMI

A conquistarle ad Enna in questo fine settimana, per la S.A.L. Catania, è stato il giovane Mottese Salvo Cangemi che al suo primo anno nella categoria cadetti si aggiudica il podio più alto, sia nel salto in lungo (confermando la migliore prestazione regionale conquistata l’anno scorso per la categoria ragazzi), sia nel salto triplo, specialità a cui si sta dedicando da pochi giorni.

Le distanze raggiunte designano il giovane atleta a rappresentare la Sicilia nei prossimi campionati nazionali, distanze che, a dire del tecnico, non rispecchiano le reali potenzialità del piccolo e che spera di tirare fuori nelle prossime gare in modo tale da gratificarne l’impegno profuso in questi anni.

“Si è messa in moto una macchina dello sport” dichiara il presidente Salvo Grasso “un volano che si speri convogli tutte le potenzialità sportive che ad oggi devono uscire fuori territorio per esprimersi e per migliorarsi”.

Forza Salvo fai sentire il nome di Motta Sant’Anastasia ai vertici nazionali.