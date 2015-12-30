“Attaccata per avere svolto il mio ruolo di consigliere comunale”

La consigliera Buttò dopo il botta e risposta sulla questione di via Sella: “Invito, in particolare il signor sindaco, a ricercare le reali cause di ciò che si sta verificando nelle nostra città nella propria persona, senza addossare responsabilità ai con

95047.it Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere di minoranza, Guerrina Buttò:

"Dopo aver presentato una legittima interrogazione circa gli interventi che l’Amministrazione aveva messo in atto per ovviare le problematiche inerenti la via Sella della nostra città, ho appreso che il Signor Sindaco, mediante Facebook, ha inteso pubblicare un post dove evidenziava che circa 5 mesi fa l’amministrazione vi aveva già provveduto ed in merito aveva approvato una delibera di giunta del progetto preliminare di manutenzione stradale. Vieppiù che una cittadina, della quale non “rivelo” il nome per spiccata educazione, rafforzava tale post accusandomi di non leggere le delibere. Ed ancora, il Consigliere Comunale Giovanni Parisi, questa volta mediante la testata giornalistica 95047, replicava, a mo’ di assessore con specifiche deleghe, circa le responsabilità che io ed altri 14 consiglieri (così come indicato dal Sindaco) avremmo avuto in sede di Consiglio Comunale allorquando, all’atto di votare la rinegoziazione dei mutui, non lo avremmo fatto favorevolmente.

Premesso di essere esterrefatta laddove il primo cittadino della nostra sventurata città si risolve a commentare una interrogazione ufficiale mediante la sua pagina personale di facebook anziché relazionare come per legge, violando altresì quell’etica politica oramai in disuso per questa città, è palese intuire come anche in tale circostanza, ancora una volta, l’amministrazione Mangano si trovi nelle più disparate difficoltà nel dare risposte certe alla cittadinanza che oramai impreca quel minimo di diritti che gli spettano.

Posto che la mia interrogazione è stata presentata abbondantemente distante nel tempo rispetto alla predetta delibera, ad oggi giacente negli archivi Comunali, e che ahimè l’ho letta anche nei dettagli aspettando pazientemente di chiedere quelle delucidazioni che spettano, prima che alla sottoscritta, soprattutto ai cittadini fruitori della via Sella, vorrei comprendere quanto un cittadino dovrebbe aspettare per ottenere una strada quanto meno percorribile in sicurezza.

Per inciso, in merito alle ulteriori affermazioni del Signor Sindaco e del Consigliere Giovanni Parisi, mi preme sottolineare che la delibera per la rinegoziazione dei mutui è stata votata all’UNANIMITA’ sebbene il Consiglio Comunale ne era venuto a conoscenza qualche giorno prima. Non compete poi al Consigliere Buttò ricercare una maggioranza che possa far valere le idee (perchè mancano proprio i progetti) di questa Amministrazione in Consiglio Comunale e non di meno sarò disposta a supportarla in quanto non condivido il suo operato.

Infine, chiedo scusa a tutta l’Amministrazione Mangano, al Signor Sindaco ed al Consigliere Comunale Giovanni Parisi se ho offeso la propria sensibilità svolgendo legittimamente il mio ruolo. Di conseguenza invito, in particolare il Signor Sindaco, a ricercare le reali cause di ciò che si sta verificando nelle nostra città nella propria persona, senza addossare responsabilità ai Consiglieri Comunali distanti dai Suoi progetti".