ATTACCO AL MERCATINO DI NATALE DI MAGDEBURGO: AUTO TRAVOLGE LA FOLLA, ALMENO MORTI E MOLTI FERITI

FLASH

Un terribile incidente si è consumato nel cuore del mercatino di Natale di Magdeburgo, nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha investito numerosi visitatori, provocando una scena di caos e terrore. Il portavoce del governo, Matthias Schuppe, ha dichiarato che i primi indizi portano a considerare l'accaduto come un possibile attentato.

Secondo le dichiarazioni dei testimoni oculari, il veicolo si sarebbe diretto deliberatamente verso la folla di persone che si stavano recando al municipio, situato nel centro della città. Le scene descritte parlano di urla e di un fuggi fuggi generale, mentre l'auto continuava la sua corsa senza alcun tentativo di rallentare.

Fonti tedesche riportano un bilancio tragico: almeno 5 persone avrebbero perso la vita, e numerosi altri visitatori sono rimasti feriti. Il numero esatto dei feriti non è ancora stato confermato, ma si teme che possa essere elevato, data la folla presente al momento dell'incidente.

La polizia ha confermato di aver già arrestato un sospetto, ritenuto essere il conducente dell'auto. Le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli sull'identità o le motivazioni del presunto attentatore, ma sono in corso interrogatori e accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano BILD, le forze dell'ordine stanno perquisendo l'area transennata del mercatino di Natale alla ricerca di eventuali esplosivi. L'intera zona è stata isolata, e gli artificieri sono sul posto per garantire la sicurezza dei cittadini.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO