ATTACCO KAMIKAZE VICINO ALL'AEROPORTO DI KABUL. ALMENO 40 MORTI E OLTRE 120 FERITI, MOLTI BIMBI

Terrore a Kabul. Due grandi esplosioni per altrettanti attentati kamikaze sono avvenute nei pressi dell'aeroporto.

Civili afghani sono rimasti feriti, e sarebbero almeno 40 i morti, secondo quanto riporta il New York Times: tra questi ci sarebbero anche dei bambini ed almeno 4 militari Americani.

La prima esplosione è avvenuta fuori da uno dei cancelli di ingresso all'aeroporto di Kabul (l'Abbey Gate), ha confermato il portavoce del Pentagono John Kirby su Twitter, ed è stata seguita da colpi d'arma da fuoco.

l Pentagono conferma l'uccisione di militari americani a Kabul a causa dell'esplosione all'aeroporto. «Possiamo confermare che diversi militari sono stati uccisi nel complesso attacco all'aeroporto di Kabul», twitta il portavoce del Pentagono John Kirby. «Altri sono curati per le ferite riportate. Sappiamo inoltre che ci sono vittime afghane in questo atroce attacco», aggiunge Kirby.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Il presidente americano Joe Biden è stato informato e viene aggiornato sugli sviluppi dai vertici della sicurezza nazionale. Oltre ai 4 morti, diversi i marines feriti. Secondo la Difesa, nessun italiano sarebbe rimasto coinvolto.