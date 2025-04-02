ATTACCO SACRILEGO A PATERNO': RIPRISTINATE LE CROCI GRAZIE ALL'INTERVENTO TEMPESTIVO DEL COMUNE. I CARABINIERI INDAGANO SULL'EPISODIO

Paternò - 2 aprile 2025 - Un atto vandalico ha scosso la comunità di Paternò nella notte scorsa: ignoti hanno danneggiato le croci depositate presso la Collina Storica, un simbolo religioso e identita...

Paternò - 2 aprile 2025 - Un atto vandalico ha scosso la comunità di Paternò nella notte scorsa: ignoti hanno danneggiato le croci depositate presso la Collina Storica, un simbolo religioso e identitario profondamente radicato nella tradizione locale.

Il gesto ha suscitato indignazione e dolore tra i cittadini, colpendo non solo la fede cristiana, ma anche il patrimonio culturale della città.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato indagini per individuare i responsabili di questo atto inqualificabile.

Il sindaco Nino Naso ha dichiarato che l’amministrazione sta collaborando attivamente con le forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e assicurare che i colpevoli non restino impuniti.

Nel frattempo, il Comune è intervenuto tempestivamente per ripristinare le croci danneggiate, grazie al lavoro dei dipendenti comunali.

Un segnale forte di resilienza e unità da parte della cittadinanza. Inoltre, su indicazione dell'Arcivescovo Monsignor Luigi Renna, la croce centrale sarà riposizionata il 4 aprile, dopo una solenne benedizione.

Questo vile episodio ha suscitato una reazione compatta della città, che condanna con fermezza ogni forma di vandalismo e oltraggio ai propri simboli sacri. La risposta della comunità di Paternò è chiara: difendere con determinazione la propria storia, i propri valori e la propria identità.