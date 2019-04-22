95047

ATTENTATO SRI LANKA, TRA LE VITTIME ANCHE UNA DONNA DI 55 ANNI RESIDENTE A CATANIA

A cura di Redazione Redazione
22 aprile 2019 18:42
Tra le vittime degli attentati nello Sri Lanka c'è anche una cingalese di 55 anni, Haysinth Rupasingha, che lavorava come badante e abitava a Catania dagli anni Novanta.

Ha perso la vita mentre era nella chiesa di San Sebastiano a Katuwapitiya nella provincia di Negombo. La donna, sposata con un suo connazionale rimasto in Sicilia, era nel suo Paese d'origine per trascorrere le vacanze pasquali in compagnia di amici e parenti in attesa di proseguire per l'Australia dove vive la sua unica figlia.

Lo rende noto la Migrantes di Catania, diretta dal diacono Giuseppe Cannizzo. Il marito è partito per lo Sri Lanka. La donna frequentava assiduamente la chiesa di Santa Maria dell'Ogninella, punto di riferimento di tutta la comunità cattolica etnea dello Sri Lanka a cui ha espresso solidarietà al'arcivescovo Salvatore Gristina e tutta la diocesi.

Una veglia di preghiera si terrà il 25 aprile alle 18, presieduta dal vicario di Catania, Salvatore Genchi, e dal cappellano srilankese, Michael Cansius Perera.

(ANSA)

