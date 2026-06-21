Attenzione agli sms truffa: pensionato del Catanese rischia di perdere i risparmi

L'uomo ha fornito alcuni dati ai truffatori, ma il tempestivo intervento di Poste Italiane ha evitato la sottrazione del denaro depositato sul conto.

Palermo, 18 giugno 2026 – Un tentativo di truffa è stato sventato nel Catanese grazie al tempestivo intervento di Poste Italiane.

La vicenda ha coinvolto un pensionato che aveva ricevuto sul proprio telefono cellulare un sms relativo a una presunta operazione di pagamento disposta dal suo conto corrente. Il messaggio invitava il destinatario, qualora non riconoscesse l’operazione, a contattare un numero telefonico indicato nel testo.

Nel corso della successiva telefonata, il sedicente operatore è riuscito a ottenere alcuni dati personali e i codici temporanei di sicurezza (OTP) utilizzati per autorizzare operazioni online. Insospettito dall’accaduto, il cliente ha contattato il proprio consulente di fiducia di Poste Italiane, che lo ha immediatamente invitato a recarsi presso l’ufficio postale.

Il personale della sede ha quindi accertato il tentativo di frode e attivato le necessarie procedure di tutela dei rapporti e del patrimonio del cliente. Sebbene fosse già stato avviato un tentativo di movimentazione su un libretto postale, la rapidità dell’intervento ha consentito di impedire la sottrazione delle somme depositate.

«Il nostro personale è adeguatamente formato per riconoscere questo tipo di comportamenti fraudolenti. È importante che clienti e cittadini segnalino senza timore eventuali richieste sospette o potenzialmente pericolose. Le segnalazioni rappresentano uno strumento fondamentale per attivare verifiche preventive e intercettare tempestivamente i tentativi di truffa» - dichiara Rudy Raniolo, responsabile Fraud Management di Poste Italiane per la Sicilia.

Per aiutare i cittadini a riconoscere e contrastare i tentativi di frode, Poste Italiane distribuisce un pratico vademecum in 390 uffici postali siciliani, di cui 74 presenti in provincia di Catania, e promuove costantemente attività di formazione rivolte ai propri dipendenti.

L’Azienda invita inoltre a consultare la sezione dedicata alla sicurezza sul sito di Poste Italiane (https://www.poste.it/come-difendersi-dalle-truffe.html) per conoscere le principali modalità di truffa e le buone pratiche per difendersi.