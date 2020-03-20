ATTENZIONE ALLE BUFALE, IL FALSO MESSAGGIO SUL MONDO CHE SI FERMA IL 15 APRILE SE NON SI ARRESTA L’EPIDEMIA
Su Facebook e Whatsapp circolano costantemente messaggi forvianti e fake news. Poco male quando si tratta di notizie di superficiale importanza. Ma in questo momento le false notizie possono creare seri danni. Ecco perché l’invito a tutti è a verificare sempre le fonti e fare dei controlli incrociati in rete quando vi giungano o leggiate messaggi o articoli che presentano scenari possibili o che vi invitano ad attuare particolari comportamenti. Soprattutto se differenti da quelli indicati dalle fonti ministeriali.
E a proposito di fonti governative circola un messaggio che annuncia che la Protezione Civile insieme al governo il 15 aprile( dichiarerà il “Biocontenimento BSL-4“, ovvero “il più alto grado di controllo” e che prevede che “il mondo si fermerà completamente per 21 giorni. Borsa, parlamenti, scuole, aeroporti, treni, uffici, attività commerciali.. tutto” e altre cose catastrofiche che non vi stiamo a dire.
È la stessa protezione civile a smentire ufficialmente.
C’è un solo modo per verificare l’attendibilità di ogni notizia, fare ricerche on line usando le parole chiave contenute nel titolo o nell’articolo e se attribuite a fonti istituzionali cercare direttamente sui siti web ufficiali.
Proteggiamoci dal virus ma anche dalle fake news.