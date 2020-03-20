Su Facebook e Whatsapp circolano costantemente messaggi forvianti e fake news. Poco male quando si tratta di notizie di superficiale importanza. Ma in questo momento le false notizie possono creare se...

Su Facebook e Whatsapp circolano costantemente messaggi forvianti e fake news. Poco male quando si tratta di notizie di superficiale importanza. Ma in questo momento le false notizie possono creare seri danni. Ecco perché l’invito a tutti è a verificare sempre le fonti e fare dei controlli incrociati in rete quando vi giungano o leggiate messaggi o articoli che presentano scenari possibili o che vi invitano ad attuare particolari comportamenti. Soprattutto se differenti da quelli indicati dalle fonti ministeriali.

E a proposito di fonti governative circola un messaggio che annuncia che la Protezione Civile insieme al governo il 15 aprile( dichiarerà il “Biocontenimento BSL-4“, ovvero “il più alto grado di controllo” e che prevede che “il mondo si fermerà completamente per 21 giorni. Borsa, parlamenti, scuole, aeroporti, treni, uffici, attività commerciali.. tutto” e altre cose catastrofiche che non vi stiamo a dire.

È la stessa protezione civile a smentire ufficialmente.

ATTENZIONE ALLE BUFALE, IL FALSO MESSAGGIO SUL MONDO CHE SI FERMA IL 15 APRILE SE NON SI ARRESTA L’EPIDEMIA

C’è un solo modo per verificare l’attendibilità di ogni notizia, fare ricerche on line usando le parole chiave contenute nel titolo o nell’articolo e se attribuite a fonti istituzionali cercare direttamente sui siti web ufficiali.

Proteggiamoci dal virus ma anche dalle fake news.