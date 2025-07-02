ATTENZIONE ALLE TRUFFE ONLINE: FALSA CONVOCAZIONE GIUDIZIARIA A NOME DEI CARABINIERI

In questi giorni è in circolazione una nuova campagna di phishing che utilizza in modo illecito il logo dell’Arma dei Carabinieri per trarre in inganno i cittadini. Il messaggio, inviato tramite email...

Lo scopo è quello di spaventare il destinatario e indurlo ad aprire un link o un allegato, attraverso i quali i truffatori tentano di sottrarre dati personali e sensibili.

Si invita pertanto alla massima prudenza: non bisogna in alcun caso aprire il link o scaricare eventuali allegati presenti nel messaggio. Il consiglio è di cancellare immediatamente la comunicazione.

Cosa NON fare:

Non aprire link o allegati presenti nel messaggio.

link o allegati presenti nel messaggio. Non fornire alcun tipo di informazione personale o finanziaria.

alcun tipo di informazione personale o finanziaria. Cancellare subito il messaggio.

È importante ricordare che nessuna forza di Polizia – inclusi Carabinieri e Polizia Postale – contatta i cittadini tramite email o SMS per richiedere dati personali, effettuare pagamenti o comunicare l’apertura di procedimenti penali.

In caso di dubbi o sospetti, è consigliabile rivolgersi direttamente alle autorità competenti o contattare la Polizia Postale attraverso i canali ufficiali.

Diffondere queste informazioni è fondamentale per contrastare il fenomeno delle truffe online e tutelare la sicurezza digitale di tutti.