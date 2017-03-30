95047

30 marzo 2017
L'allerta arriva direttmanete dalla POLIZIA POSTALE attraverso la sua pagina facebook

ATTENZIONE !!  FALSE E-MAIL EQUITALIA SU AVVISI DI PAGAMENTO

E’ in atto in queste ore  un invio di  e-mail  “Equitalia” contenenti presunti avvisi di rimborsi o di pagamento, in cui si fa riferimento a cartelle o altri documenti che invitano a scaricare file o ad utilizzare link esterni.
ATTENZIONE: Si tratta di messaggi ingannevoli tesi a far installare codici malevoli. Si raccomanda pertanto di non scaricare alcun allegato.
CONSIGLI: tenere sempre aggiornato il proprio programma antivirus.
Per ulteriori delucidazioni potrà essere consultato il link
www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/news/Attenzione-alle-e-mail-truffa-su-avvisi-di-pagamento-di-Equitalia/

