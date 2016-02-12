95047

ATTENZIONE!! NUOVA ONDATA DI E-MAIL CON “ALLEGATO VIRUS CRYPTOLOCKER”

12 febbraio 2016 13:06
In queste ore è in atto una nuova ondata  di e-mail  con mittenti  vari ( Istituti, Enti, gestori telefonici e fornitori di servizi) contenenti  link e/o allegati  che una volta seguiti o aperti installano nel sistema informatico il virus in grado di  criptare tutti i dati presenti all’interno dello stesso e  nei dispositivi ad esso collegati.

CONSIGLI  PER  ARGINARE  IL  FENOMENO:

-    Non seguire  link o aprire i file “sospetti”
-    Cestinare le e-mail sospette
-    Procedere ad un costante aggiornamento del proprio antivirus
-    Effettuare con scadenza ravvicinata il backup dei dati presenti nel proprio supporto informatico al fine di evitare la perdita degli stessi.

