ATTENZIONE. SUPERSTRADA SS121 ALLAGATA A MISTERBIANCO, TRAFFICO IN TILT E DISAGI ALLA VIABILITÀ

Oggi una violenta bomba d’acqua ha colpito l’area etnea, causando gravi disagi alla viabilità e imponendo grande prudenza agli automobilisti della zona. Le previsioni meteo, che già indicavano maltempo con un’allerta gialla, si sono purtroppo rivelate precise, e per domani è attesa un’ulteriore giornata piovosa, con un’allerta meteo di livello arancione.

Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti su alcune delle arterie principali del traffico, tra cui la Strada Statale 121 e la tangenziale di Catania.

In particolare, il tratto della SS121 che corre lungo via Comunità Economica Europea è stato completamente inondato, rendendo il passaggio difficile e causando rallentamenti notevoli in entrambe le direzioni.

La situazione attuale vede il traffico in tilt, con lunghe code di veicoli bloccati a causa delle condizioni critiche della carreggiata. Le autorità locali, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, stanno operando per mitigare i disagi e invitano tutti i cittadini a evitare spostamenti non strettamente necessari.

Data la previsione di nuove precipitazioni intense per domani, si raccomanda massima cautela e attenzione, con l’auspicio che le condizioni meteo migliorino al più presto, consentendo un ritorno alla normalità per i residenti e per la viabilità della zona.