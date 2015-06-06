Atti osceni davanti al liceo: condannato 69enne paternese

L'uomo era stato colto in flagranza di reato da un carabiniere

95047.it I carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato un 69enne (paternese) su ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. L'uomo dovrà espiare la pena residua di 1 anno, 7 mesi e 13 giorni di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di atti osceni in luogo pubblico, commesso a Paternò nel maggio 2009. In particolare il 69enne fu bloccato, in una seconda occasione perché la prima riuscì a fuggire, da un carabiniere libero dal servizio, mentre, dentro un'auto parcheggiata nei pressi di un liceo, compiva atti osceni dentro durante l'uscita degli studenti. L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari.