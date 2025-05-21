ATTIMI DI TENSIONE A PATERNÒ: PRINCIPIO D’INCENDIO SU UN’AUTO IN CORSA

Paternò, 21 maggio 2025 – Attimi di tensione ieri intorno alle ore 12 al Corso Italia, a Paternò, quando da una Renault Laguna in marcia ha cominciato a fuoriuscire del fumo denso dal cofano.Il condu...

Paternò, 21 maggio 2025 – Attimi di tensione ieri intorno alle ore 12 al Corso Italia, a Paternò, quando da una Renault Laguna in marcia ha cominciato a fuoriuscire del fumo denso dal cofano.

Il conducente, notando subito la situazione anomala, ha avuto la prontezza di fermare il veicolo sul bordo della strada e abbandonarlo rapidamente, mettendosi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, che hanno verificato la situazione e messo in sicurezza il mezzo, evitando ogni possibile rischio.

Le cause del malfunzionamento sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone o cose.

Grazie alla tempestività del conducente e al rapido intervento dei soccorritori, l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze.