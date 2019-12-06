ATTIVO IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON LINE DEI VACCINI, VIA WEB O TRAMITE L’APP “VACCINAZIONI ASP CATANIA”

All’Asp di Catania, le prestazioni vaccinali si prenotano on line.È il primo servizio di prenotazione on line delle vaccinazioni ad essere attivato in Sicilia.In questa prima fase il sistema sarà avvi...

All’Asp di Catania, le prestazioni vaccinali si prenotano on line.

È il primo servizio di prenotazione on line delle vaccinazioni ad essere attivato in Sicilia.

In questa prima fase il sistema sarà avviato solo per la vaccinazione anti papiliomavirus (HPV), per i cittadini che abbiano compiuto l’11° anno di età e fino al compimento del 27° anno.

«Il miglioramento dei servizi si misura oggi anche sulla possibilità di ridurre i tempi di prenotazione e di facilitare le opportunità di accesso dei cittadini – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza -. Con questo sistema, accogliendo le sollecitazioni all’innovazione dei servizi che provengono dall’Assessorato regionale alla Salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza, puntiamo con decisione sulla semplificazione e sulla digitalizzazione per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini e delle famiglie, con sguardo attento alla sicurezza e alla integrazione dei servizi. È il primo step di un processo che abbiamo avviato e che ci porterà da qui a breve ad altre importanti novità, la prima delle quali è il nuovo CUP».

Il progetto, predisposto dal Dipartimento di Prevenzione, diretto dall’ing. Antonio Leonardi, con il supporto tecnico dell’UOC Ingegneria informatica, diretta dall’ing. Salvatore Garozzo, è finalizzato a migliorare la gestione degli accessi agli ambulatori di vaccinazione.

Gli utenti potranno prenotare la loro prestazione vaccinale:

– via web, collegandosi al sito aspct.it, cliccando sull’apposito banner in home page e seguendo le istruzioni;

– tramite l’app “vaccinazioni Asp Catania”, installabile su smartphone, in modo semplice e intuitivo (già disponibile su google store, e in fase di pubblicazione su apple store

ATTIVO PURE A PATERNO':

UOS Igiene Pubblica di Paternò di Via Massa Carrara, 2 ATTIVO IL GIOVEDI DALLE ORE 15:30 alle 17:30