ATTRAVERSARE LO STRETTO DI MESSINA SU UNA CORDA DI 1,9 CM SOSPESA SUL MARE, ARRIVA L’IMPRESA DI JAAN ROOSE

Jaan Roose, slackliner estone, ha annunciato che attraverserà lo Stretto di Messina camminando su una corda larga appena 1,9 cm, ad una altezza di oltre 200 metri sul livello del mare.

A luglio, ma la data precisa è legata alle condizioni meteo, l'atleta affronterà un percorso di oltre 3,5 chilometri, la distanza che separa la costa calabrese da quella siciliana.

Un attraversamento che non solo potrebbe infrangere il record mondiale di slackline, superando di quasi un chilometro il precedente primato (2,7km circa), ma che rappresenterà un'impresa senza precedenti, con una distanza di attraversamento simbolicamente superiore a ben 30 campi da calcio.

Roose partirà da Santa Trada, a Villa San Giovanni, da un punto del pilone alto 265 metri - misura superiore al più alto grattacielo italiano - e cercherà di arrivare a Torre Faro (Messina) ad un'altezza di 230 metri.

Il tempo stimato per realizzare questa impresa è di circa tre ore, durante le quali Jaan affronterà un dislivello di circa 130 metri fra l'altezza di partenza e quella che troverà nella parte centrale, nei pressi più o meno di 'Scilla e Cariddi'. Jaan Roose, tre volte campione del mondo della specialità, non è nuovo a queste imprese da record. E' tre volte campione di slacklining e detentore di diversi record.