Le catene di supermercati Auchan, Simply e Carrefour hanno pubblicato il richiamo di alcuni lotti di marzapane modellabile a marchio Rebecchi Fratelli Valtrebbia.

Il motivo: possibile presenza di tracce uovo non dichiarate in etichetta e dunque il dolce è potenzialmente rischioso per allergici e intolleranti.

AUCHAN, CARREFOUR E SIMPLY RITIRANO MARZAPANE REBECCHI PER TRACCE D’UOVO NON SEGNALATE IN ETICHETTA

Ad essere oggetto del provvedimento sono

Lotti di produzione L.170608 da consumarsi preferibilmente entro lo 08/06/2018

Lotti di produzionL.170403 da consumarsi preferibilmente entro lo 03/04/2018.

Il lotto ritirato da Carrefour è invece la confezione da 225 g, il numero di lotto è: L.170916 mentre la data impressa sulla confezione è: 16/05/2018.

L’azienda, scusandosi per il disagio, precisa che il richiamo è rivolto ai soggetti allergici alle uova. Per tutti gli altri consumatori il prodotto è assolutamente sicuro. Si raccomanda agli allergici di non consumare le confezioni di marzapane appartenenti ai lotti richiamati e riportare il prodotto al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio qualità Rebecchi chiamando il numero 3343629642 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30.