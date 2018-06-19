AUCHAN E SIMPLY RITIRANO SFOGLIATINE ‘CIPSTER’ PER PRESENZA DI GLUTINE NON DICHIARATO

Auchan e Simply hanno oggi pubblicato sui loro siti un avviso con cui comunicano il ritiro dai suoi scaffali delle confezioni CIPSTER ASTUCCIO SAIWA 85g con scadenza minima di conservazione del 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018 e 31/01/2019 prodotti da Mondelez Italia Biscuits Production Spa con sede dello stabilimento a Capriata D'Orba (AL) in Località Pedaggera n 22, perché hanno riscontrato la presenza indesiderata di glutine.

I prodotti sono generalmente sottoposti a un rigido controllo a tutti i livelli della produzione e per tale ragione durante un'ispezione tra gli ingredienti di questo prodotto, sono state trovate sostanze contenenti glutine, eppure sulla confezione appare la dicitura "senza glutine".

I clienti celiaci devono restituire il prodotto in qualunque punto di vendita Auchan e Simply che provvederanno alla sostituzione o al rimborso.

Il prodotto può essere consumato in tutta tranquillità dai clienti non intolleranti al glutine. Auchan e Simply si scusano del disagio arrecato.