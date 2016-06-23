Auchan ritira asciugacapelli commercializzato con il marchio "Qilive"
Auchan, la nota catena francese di supermercati e ipermercati, ha ritirato dagli scaffali da tutti i punti vendita dell'Asciugacapelli,commercializzato con il marchio QiliveA seguito di un problema di...
Auchan, la nota catena francese di supermercati e ipermercati, ha ritirato dagli scaffali da tutti i punti vendita dell'Asciugacapelli,commercializzato con il marchio Qilive
A seguito di un problema di qualità sull'ordine 663063, la società Auchan procede al richiamo di questo ordine dell'Asciugacapelli ZD598DI / codice AIE:820383, commercializzato con il marchio Qilive.
Solo i prodotti con il numero d'ordine 663063 sono interessati da questo ritiro & richiamo
Il numero d'ordine è menzionato direttamente sul prodotto:
I clienti che hanno acquistato un prodotto del lotto 663063 sono pregati di non usarlo più e di riportarlo alla reception del negozio AUCHAN.