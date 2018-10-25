95047

AUCHAN RITIRA SCARPE NTO COLORI E TAGLIE VARIE PER DIFETTO DI FABBRICAZIONE

AUCHAN ritira dal mercato, per difetto di fabbricazione,le scarpe IN EXTENSO - SCARPE NTO – colori BLU/GIALLO/ROSA/BIANCO – VARIE TAGLIEIl richiamo coinvolge i modelli350562341430435056234144033505623...

25 ottobre 2018 14:17
AUCHAN ritira dal mercato, per difetto di fabbricazione,

le scarpe IN EXTENSO - SCARPE NTO – colori BLU/GIALLO/ROSA/BIANCO – VARIE TAGLIE

Il richiamo coinvolge i modelli

  • 3505623414304
  • 3505623414403
  • 3505623414496
  • 3505623414311
  • 3505623414410
  • 3505623414502
  • 3505623414328
  • 3505623414427
  • 3505623414519
  • 3505623414335
  • 3505623414434
  • 3505623414526
  • 3505623414342
  • 3505623414441
  • 3505623414533
  • 3505623414359
  • 3505623414458
  • 3505623414540
  • 3505623414366
  • 3505623414465
  • 3505623414557
  • 3505623414373
  • 3505623414472
  • 3505623414564
  • 3505623414380
  • 3505623414489
  • 3505623414571
  • 3505623414397

L’azienda, invita gli individui che possiedono le scarpe a smettere di indossarle immediatamente e a contattarla per un rimborso completo o un prodotto di sostituzione gratuito. L’articolo in questione, può essere restituito in tutte le Filiali Auchan, anche senza presentazione dello scontrino

Vi chiediamo di rendere il prodotto presso il punto vendita.

