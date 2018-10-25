AUCHAN RITIRA SCARPE NTO COLORI E TAGLIE VARIE PER DIFETTO DI FABBRICAZIONE
AUCHAN ritira dal mercato, per difetto di fabbricazione,le scarpe IN EXTENSO - SCARPE NTO – colori BLU/GIALLO/ROSA/BIANCO – VARIE TAGLIEIl richiamo coinvolge i modelli350562341430435056234144033505623...
A cura di Redazione
25 ottobre 2018 14:17
AUCHAN ritira dal mercato, per difetto di fabbricazione,
le scarpe IN EXTENSO - SCARPE NTO – colori BLU/GIALLO/ROSA/BIANCO – VARIE TAGLIE
Il richiamo coinvolge i modelli
- 3505623414304
- 3505623414403
- 3505623414496
- 3505623414311
- 3505623414410
- 3505623414502
- 3505623414328
- 3505623414427
- 3505623414519
- 3505623414335
- 3505623414434
- 3505623414526
- 3505623414342
- 3505623414441
- 3505623414533
- 3505623414359
- 3505623414458
- 3505623414540
- 3505623414366
- 3505623414465
- 3505623414557
- 3505623414373
- 3505623414472
- 3505623414564
- 3505623414380
- 3505623414489
- 3505623414571
- 3505623414397
L’azienda, invita gli individui che possiedono le scarpe a smettere di indossarle immediatamente e a contattarla per un rimborso completo o un prodotto di sostituzione gratuito. L’articolo in questione, può essere restituito in tutte le Filiali Auchan, anche senza presentazione dello scontrino
Vi chiediamo di rendere il prodotto presso il punto vendita.