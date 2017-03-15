L’avviso è comparso sul sito web della catena di ipermercati.

Auchan, la catena francese di ipermercati e centri commerciali ritira dal mercato un modello di lettini per neonati.

Il motivo è spiegato sul suo sito web. «Chiediamo alle persone che hanno acquistato questo prodotto di sospenderne subito l’utilizzo e di riportarlo al punto accoglienza del negozio Auchan di riferimento. Il prodotto reso sarà totalmente rimborsato».

Nello specifico si tratta del lettino in legno 60x120 codice ean 3254568549373, 3254568550348 e 3254568550331 marca «Comptine» fornito da Auchan Export. Ci sarebbe il pericolo per i bimbi di intrappolamento tra le sbarre degli arti superiori e inferiori giudicate troppo larghe.

Auchan ritira un lettino per bimbi «Sbarre larghe, rischio trappola»