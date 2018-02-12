Auchan e Simply richiamano preparato per torta margherita e muffins Pedon: ECCO I LOTTI

i supermercati Auchan e Simply hanno diffuso il richiamo di alcuni lotti di preparato per torta margherita e muffins senza glutine EasyGlut Pedon, per la mancata dichiarazione in etichetta della prese...

A cura di Redazione 12 febbraio 2018 20:18

Condividi