Auchan e Simply richiamano preparato per torta margherita e muffins Pedon: ECCO I LOTTI

i supermercati Auchan e Simply hanno diffuso il richiamo di alcuni lotti di preparato per torta margherita e muffins senza glutine EasyGlut Pedon, per la mancata dichiarazione in etichetta della prese...

12 febbraio 2018 20:18
i supermercati Auchan e Simply hanno diffuso il richiamo di alcuni lotti di preparato per torta margherita e muffins senza glutine EasyGlut Pedon, per la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di soia come allergene.

I lotti coinvolti sono:

  • 01/12/18
  • 02/12/18
  • 100119
  • 07/11/19
  • 31/08/19
  • 13/09/19
  • 17/10/19
  • 30/10/19
  • 02/12/2018

10/01/2019

venduti in confezioni da 400 g.

Il preparato per torte richiamato è stato prodotto da Pedon Spa nello stabilimento di via del Progresso 32 a Molvena, in provincia di Vicenza. Si richiede di riconsegnare eventuali confezioni acquistate al presente punto vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore PEDON al numero verde 800-034437.

L’azienda chiede di fare attenzione a quanti abbiano acquistato le confezioni oggetto del richiamo.

