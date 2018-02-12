Auchan e Simply richiamano preparato per torta margherita e muffins Pedon: ECCO I LOTTI
i supermercati Auchan e Simply hanno diffuso il richiamo di alcuni lotti di preparato per torta margherita e muffins senza glutine EasyGlut Pedon, per la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di soia come allergene.
I lotti coinvolti sono:
- 01/12/18
- 02/12/18
- 100119
- 07/11/19
- 31/08/19
- 13/09/19
- 17/10/19
- 30/10/19
- 02/12/2018
10/01/2019
venduti in confezioni da 400 g.
Il preparato per torte richiamato è stato prodotto da Pedon Spa nello stabilimento di via del Progresso 32 a Molvena, in provincia di Vicenza. Si richiede di riconsegnare eventuali confezioni acquistate al presente punto vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore PEDON al numero verde 800-034437.
L’azienda chiede di fare attenzione a quanti abbiano acquistato le confezioni oggetto del richiamo.