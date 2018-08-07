AUGURI AI NEO SPOSI

Si sono uniti in matrimonio Vanessa Rescigno con Placido Gurgone e Selenia Castro con Antonio Gurgone. La cerimonia è stata celebrata nella Basilica Collegiata Santuario"S. Maria dell’Elemosina" Una p...

Si sono uniti in matrimonio Vanessa Rescigno con Placido Gurgone e Selenia Castro con Antonio Gurgone. La cerimonia è stata celebrata nella Basilica Collegiata Santuario"S. Maria dell’Elemosina" Una particolarità ha distinto le due coppie, e cioè che le due spose sono cugine, e i mariti sono due gemelli. Gli sposi e i loro famigliari hanno ringraziato parenti e amici in un noto locale della zona. A Vanessa, Placido, Selenia e Antonio, ai loro famigliari ed in particolar modo al Sig. Tonino Rescigno giungono gli auguri della nostra redazione