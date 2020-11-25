AUGURI AL NOSTRO GIOVANE COLLABORATORE

Il nostro bravo e giovane collaboratore, Gianluca Ruffino, che ultimamente ha scritto per Noi di sport e soprattutto del Paternò calcio, ha oggi conseguito la laurea in “Scienze della Comunicazione”,...

A cura di Redazione 25 novembre 2020 15:58

