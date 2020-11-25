AUGURI AL NOSTRO GIOVANE COLLABORATORE
Il nostro bravo e giovane collaboratore, Gianluca Ruffino, che ultimamente ha scritto per Noi di sport e soprattutto del Paternò calcio, ha oggi conseguito la laurea in “Scienze della Comunicazione”, presentando una tesi su “Il ruolo del giornalista ai tempi della pandemia da coronavirus – Un’indagine sulla percezione a Randazzo”. Il “nostro” Gianluca ha conseguito la laurea con una votazione di 105/110. A Lui, e alla sua splendida famiglia, vanno gli auguri del nostro Giornale, dell’editore, del Direttore e sicuramente di tutti i nostri lettori. Continua così e regalaci ancora tante emozioni. Auguri Gianluca !!!