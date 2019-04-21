AUGURI DI BUONA PASQUA DALLA REDAZIONE DI 95047.IT
Auguri di una Buona e Santa Pasqua a tutti i nostri amici e lettori, da parte di tutto lo staff della redazione di 95047.it
La Pasqua è il culmine del Triduo pasquale, centro e cuore di tutto l’anno liturgico. È la festa più solenne della religione cristiana che prosegue con l’Ottava di Pasqua e con il tempo liturgico di Pasqua che dura 50 giorni, inglobando la festività dell’Ascensione, fino alla solennità della Pentecoste.
La festa di Pasqua costituisce, dunque, per tutti i credenti il centro, il cuore della fede e del messaggio evangelico e cioè che “Cristo è risorto”. Agostino di Ippona, recupera il vero significato etimologico della parola ebraica “Pasqua”, ovvero “passaggio”: dalla morte alla vita, “da questo mondo al Padre”. (Gv 13, 1).
Un augurio affettuoso affinché la Pace e la Pura Gioia che la Pasqua dona al cuore restino ad illuminare ogni giorno della vostra vita.