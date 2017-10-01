95047

AUGURI NONNA CONSOLATA, HA COMPIUTO 106 ANNI

01 ottobre 2017 10:14
Cronaca
Nonna Consolata ha compiuto 106 anni, ieri sabato 30 Settembre nonna Consolata ha festeggiato  il suo ultracentenario compleanno circondata da figli, nipoti e pronipoti.

Consolata Tirenna è nata a Livorno il  30 Settembre del 1911.

Il sindaco Nino Naso le ha donato una targa con gli auguri della città.

Alla nonna anche i sinceri auguri dalla nostra redazione

