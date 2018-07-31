AUGUSTA: 10ELOTTO, UN 8 DOPPIO ORO DA 100MILA EURO
A cura di Redazione
31 luglio 2018 08:15
Otto numeri indovinati insieme all’opzione Doppio Oro, premiano con 100mila euro un giocatore di Augusta, in provincia di Siracusa, la più alta dell’ultimo concorso.
I numeri giocati sono stati: 7, 19, 29, 42, 57, 58, 69 e 87.
Un 9 Oro premia invece con 50mila euro Greccio (Rieti), terzo posto alla pari per i 10mila euro realizzati a Roma con un 6 Oro e a Giulianova (Teramo) con un 8.
Da inizio anno il 10eLotto ha già distribuito oltre 2,5 miliardi di euro, con 23,4 milioni nell’ultimo appuntamento.