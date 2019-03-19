AUGUSTA: I CARABINIERI SEQUESTRANO UNA DISCARICA ABUSIVA

I Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Catania – collaborati dai Carabinieri del XII Nucleo Elicotteri di Catania – nel corso dei servizi predispos...

I Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Catania – collaborati dai Carabinieri del XII Nucleo Elicotteri di Catania – nel corso dei servizi predisposti per il contrasto alla continua realizzazione di nuove discariche abusive, hanno rilevato la presenza di lavori in corso all’interno di un’azienda agricola posta nelle campagne di Siracusa.

Dalla visione offerta dall’elicottero i Carabinieri si sono accorti che erano in corso i lavori di demolizione di una vecchia struttura, estesa circa 400 mq., verosimilmente adibita a vecchi magazzini, i cui muri, pavimenti, tetti e strutture varie, dopo essere stati caricati su un camion venivano trasportati e riversati all’interno di un grosso scavo che era stato effettuato in precedenza in un’area sita poco distante all’interno della stessa azienda.

Immediato è stato quindi l’intervento del personale del N.O.E di Catania da terra che si è portato all’interno dell’area dell’azienda agricola bloccando in flagranza di reato le operazioni illecite in corso.

Notevole è stata la sorpresa dei militari operanti per l’immensa quantità di rifiuti speciali pericolosi e non di vario genere che erano stati già riversati all’interno dello scavo abusivo, dove sono stati trovati i resti dei vecchi magazzini costituiti da materiali da costruzione e demolizione, legno, ferro, plastica e vario materiale frantumato.

Trovati all’interno dello scavo e nei terreni circostanti anche numerosi frammenti di lastre in cemento amianto (eternit) che si ritiene provengano dalla copertura dei vecchi tetti.

L’area interessata dalle demolizioni e l’area interessata dallo scavo abusivo sono state quindi sequestrate e sono state anche sequestrate anche tutte le aree circostanti dove è stata rilevata la sospetta presenza di rifiuti edili affioranti o frammenti di lastre di cemento amianto.

Chiaramente sequestrati, per interrompere l’azione delle attività illecite in atto, anche l’escavatore ed il camion utilizzati per le demolizioni ed i trasporti dei rifiuti

Dei fatti è stata data immediata notizia alla Procura della Repubblica di Siracusa con il deferimento alla stessa del proprietario dell’area, del gestore di fatto e dei due componenti della ditta incaricata delle operazioni per l’ipotesi di reato di Gestione illecita di rifiuti e costituzione di una discarica abusiva. –