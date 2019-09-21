AUGUSTA, INCIDENTE SULLA PROVINCIALE 3 PER VILLASMUNDO: MORTE DUE DONNE, 3 FERITI

Uno scontro mortale quello avvenuto tra due auto: una Kia e una 500X; le persone coinvolte in tutto sono cinque, di cui due donne decedute a causa del sinistro.L’incidente mortale è avvenuto, questo p...

Uno scontro mortale quello avvenuto tra due auto: una Kia e una 500X; le persone coinvolte in tutto sono cinque, di cui due donne decedute a causa del sinistro.

L’incidente mortale è avvenuto, questo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 3, nel territorio di Villasmundo, frazione di Melilli, nel Siracusano.

Le vittime sono due anziane di 79 e 81 anni. I feriti sono il marito dell’81enne, che viaggiava assieme alle due donne a bordo della Kia e le due persone che si trovavano nella 500X, un uomo ed una donna e tutti e tre sono stati trasferiti all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, anche i carabinieri di Augusta per eseguire i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.