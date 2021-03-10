AUGUSTA, MILITARE MUORE PER UN ARRESTO CARDIACO IL GIORNO DOPO LA VACCINAZIONE

Un militare in servizio ad Augusta (Sr), Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco (Ct) è morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione. Il milita...

Paternò era sposato ed era padre di due figli. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. "Dalla prima ispezione cadaverica sembra che il militare sia deceduto per un arresto cardiaco - dice il procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino - Al momento non c'è alcun rapporto causa effetto ma possiamo solo rilevare una coincidenza cronologica. Dobbiamo attendere l'esito dell'autopsia per avere un quadro più chiaro". Dell'esame autoptico, che potrebbe avere luogo già oggi, si occupa la Procura di Catania su rogatoria. Al momento non ci sono evidenze che possano collegare il decesso alla somministrazione del vaccino.