AUGUSTA: Pugni a compagna di classe, 'sei grassa

Pugni in faccia a una compagna di classe delle medie (finita al pronto soccorso) perché ritenuta grassa.

E' accaduto in una scuola media di Augusta (Siracusa), dove un dodicenne ha aggredito la ragazzina, sua coetanea e già da tempo presa di mira, alla presenza di altri compagni e dell'insegnante di sostegno che avrebbe poi avvisato la mamma dell'alunna.

I carabinieri, a seguito della denuncia, hanno identificato le parti coinvolte e informato l'autorità giudiziaria.