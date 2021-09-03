AUGUSTA: SEQUESTRATO LIDO BALNEARE, SCARICAVA REFLUI IN MARE
Continua l’attività di polizia ambientale da parte della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta. Militari della Capitaneria di Porto megarese hanno sottoposto a sequestro penale, all’interno...
Continua l’attività di polizia ambientale da parte della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta. Militari della Capitaneria di Porto megarese hanno sottoposto a sequestro penale, all’interno di una struttura balneare sita ad Augusta, una condotta non autorizzata unitamente ai servizi sanitari ad essa collegati, quali docce e lavandini, i quali scaricavano, fatta eccezione per i servizi igienici, direttamente sulla scogliera, provocando la formazione di una vasta pozza.
I responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazioni alla normativa demaniale e di tutela dei beni paesaggistici.
Nella fotografia, la colorazione verde dipende dalla sostanza tracciante, biodegradabile, utilizzata nel corso degli accertamenti di polizia giudiziaria, grazie alla quale si è potuto risalire alla fonte dello scarico.
Rimane sempre alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nelle attività di controllo a difesa del territorio ed a tutela dell’ambiente.