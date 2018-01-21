AUGUSTA: "Ti comporti come una femmina", giovane di 22 anni pesta a sangue coetaneo

AUGUSTA:

AUGUSTA:alci e pugni.

Un 22enne di Augusta è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato un coetaneo. La vittima è stata trasferita in ospedale dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Rischia di perdere un occhio.

I militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze degli amici che si trovavano insieme ai due giovani.

Aggressore e vittima si sarebbero incontrati ieri sera in centro ad Augusta: una serata come tante poi l'indagato avrebbe cominciato ad offendere la vittima accusandolo di avere comportamenti femminili e avrebbe scatenato la sua rabbia colpendolo selvaggiamente. I carabinieri sono intervenuti e dopo aver raccolto una serie di elementi hanno arrestato il ventiduenne con l'accusa di lesioni gravissime e lo hanno portato in carcere.