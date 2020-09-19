AUMENTANO A 30 I POSITIVI ACCERTATI A PATERNO'

Aumentano i casi positivi di Covid-19 a Paternò-I casi salgono a 30 , la comunicazione arriva dal primo cittadino dopo il consueto comunicato dell'asp:Comunico alla cittadinanza paternese che i casi a...

Aumentano i casi positivi di Covid-19 a Paternò-

I casi salgono a 30 , la comunicazione arriva dal primo cittadino dopo il consueto comunicato dell'asp:

Comunico alla cittadinanza paternese che i casi accertati di Coronavirus a Paternò sono aumentati a 30. Raccomando ancora una volta massima prudenza nell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine, di lavare continuamente le mani e di limitare il contatto interpersonale gli uni con gli altri. L’emergenza non è ancora finita. Approfitto per augurare una pronta guarigione ai nostri concittadini risultati positivi al Covid-19.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

https://www.facebook.com/ninonasosindaco/posts/3283717458412284