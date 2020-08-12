AUMENTANO A 13 I CASI POSITIVI A PATERNO'

Aumentano i casi a Paternò.I casi salgono a 13Un caso di quest'ultimi confermati, non sarebbe riconducibile ai partecipanti dell' anniversario di matrimonio, svolto nelle settimane scorse.La confer...

Aumentano i casi a Paternò.

I casi salgono a 13

Un caso di quest'ultimi confermati, non sarebbe riconducibile ai partecipanti dell' anniversario di matrimonio, svolto nelle settimane scorse.

La conferma arriva dal primo cittadino Nino Naso; Comunico che i casi positivi di covid19 nella nostra Città sono aumentati a 13.

Invito tutti alla prudenza e ad attenersi alle regole a garanzia della sicurezza di tutti.

Auguro ai nostri concittadini una pronta guarigione

Dati che sono in aumento in tutta la regione Sicilia, come confermati dal bollettino di ieri.

89 attuali positivi il dato aggiornato, dal Ministero della Salute, all'11 di agosto che riguarda la Sicilia per i casi di coronavirus. Un dato che fa svettare l'isola in cima alle regioni italiane. I ricoverati con sintomi sono 44, in terapia intensiva restano 6 persone, il totale degli ospedalizzati è di 50, 488 sono in isolamento domiciliare per un totale di 538 positivi. I dimessi/guariti sono 2.752, i deceduti, dall'inizio dell'epidemia, sono 284, i casi da sospetto diagnostico 2.927.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO