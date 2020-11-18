95047

AUMENTANO ANCORA I CASI, 1873 NUOVI POSITIVI E 44 DECESSI IN SICILIA

18 novembre 2020 17:43
Aumentano i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 1.837 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.479 tamponi effettuati; 44 i decessi, che portano il totale a 1.015
Con i nuovi casi salgono a 32.102 gli attuali positivi con un incremento di 991.

Di questi 1.768 sono i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri: 1.528 in regime ordinario (23+di ieri) e 240 in terapia intensiva con un aumento di 13 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 30.334

DATI PER PROVINCIA

  • CATANIA 426
  • PALERMO 378
  • MESSINA 324
  • TRAPANI 291
  • RAGUSA 132
  • AGRIGENTO 96
  • SIRACUSA 77
  • CALTANISSETTA 72
  • ENNA 41

DATO ITALIA

Sono 34.283 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 753 morti, che hanno portato il totale dei decessi a 47.217 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 234.834 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.670, con un incremento di 58 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 34.282 contagiati
• 753 morti
• 24169 guariti

+58 terapie intensive | +430 ricoveri

234.834 tamponi

Tasso di positività: 14,6% (-0,8%)

 

