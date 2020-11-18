AUMENTANO ANCORA I CASI, 1873 NUOVI POSITIVI E 44 DECESSI IN SICILIA

Aumentano i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.Sono 1.837 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.479 tamponi effettuati; 44 i decessi, che portano il to...

Aumentano i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 1.837 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.479 tamponi effettuati; 44 i decessi, che portano il totale a 1.015

Con i nuovi casi salgono a 32.102 gli attuali positivi con un incremento di 991.

Di questi 1.768 sono i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri: 1.528 in regime ordinario (23+di ieri) e 240 in terapia intensiva con un aumento di 13 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 30.334

DATI PER PROVINCIA

CATANIA 426

PALERMO 378

MESSINA 324

TRAPANI 291

RAGUSA 132

AGRIGENTO 96

SIRACUSA 77

CALTANISSETTA 72

ENNA 41

DATO ITALIA

Sono 34.283 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 753 morti, che hanno portato il totale dei decessi a 47.217 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 234.834 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.670, con un incremento di 58 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 34.282 contagiati

• 753 morti

• 24169 guariti

+58 terapie intensive | +430 ricoveri

234.834 tamponi

Tasso di positività: 14,6% (-0,8%)