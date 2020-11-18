AUMENTANO ANCORA I CASI, 1873 NUOVI POSITIVI E 44 DECESSI IN SICILIA
Aumentano i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.Sono 1.837 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.479 tamponi effettuati; 44 i decessi, che portano il to...
Sono 1.837 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.479 tamponi effettuati; 44 i decessi, che portano il totale a 1.015
Con i nuovi casi salgono a 32.102 gli attuali positivi con un incremento di 991.
Di questi 1.768 sono i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri: 1.528 in regime ordinario (23+di ieri) e 240 in terapia intensiva con un aumento di 13 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 30.334
DATI PER PROVINCIA
- CATANIA 426
- PALERMO 378
- MESSINA 324
- TRAPANI 291
- RAGUSA 132
- AGRIGENTO 96
- SIRACUSA 77
- CALTANISSETTA 72
- ENNA 41
DATO ITALIA
Sono 34.283 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 753 morti, che hanno portato il totale dei decessi a 47.217 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 234.834 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.670, con un incremento di 58 unità.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 34.282 contagiati
• 753 morti
• 24169 guariti
+58 terapie intensive | +430 ricoveri
234.834 tamponi
Tasso di positività: 14,6% (-0,8%)