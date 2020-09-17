AUMENTANO ANCORA I CASI IN SICILIA E RESTO DELL'ITALIA

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono altri 96 i casi registrati nelle ultime 24 ore (due i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa). È quanto emerge nel bollettino del Minist...

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono altri 96 i casi registrati nelle ultime 24 ore (due i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa). È quanto emerge nel bollettino del Ministero della Salute. Sono 173 le persone ricoverate in ospedale, 14 in terapia intensiva e 1856 in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione dei nuovi contagi per provincia:

26 a Palermo

24 a Trapani,

15 a Catania,

9 Siracusa

8 Agrigento

8 Messina

4 Ragusa

2 Enna

Salgono a 2043 gli attuali positivi in Sicilia mentre in totale, da quando è iniziata la pandemia, sono stati 5569 i casi registrati. I guariti sono 3231.

I DATI IN ITALIA

Lieve aumento dei contagi da coronavirus in Italia.

L’incremento nelle ultime 24 ore è di 1.585 nuovi casi, rilevati con 101.773 tamponi, un migliaio in più rispetto a quelli effettuati ieri.

Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 293.025. E’ invece stabile l’incremento delle vittime: era di 12 mercoledì, è di 13 oggi, per un totale complessivo dall’inizio dell’emergenza di 35.658. Nessuna regione fa registrare zero casi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1585 contagiati

• 13 morti

• 689 guariti

+5 terapie intensive | +63 ricoveri

101.773 tamponi