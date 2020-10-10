AUMENTANO ANCORA I NUOVI POSITIVI IN SICILIA E NEL RESTO D'ITALIA

Aumentano rispetto ad ieri le persone positive al Covid-19 in Sicilia e il dato complessivo Italia.Sono 285 i nuovi positivi al covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.I DATI DIVISI PER PRO...

Aumentano rispetto ad ieri le persone positive al Covid-19 in Sicilia e il dato complessivo Italia.

Sono 285 i nuovi positivi al covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

I DATI DIVISI PER PROVINCIA:

Palermo 79

Catania 70

Messina 44

Trapani 31

Siracusa 27

Agrigento 12

Caltanissetta 12

Ragusa 10

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 544.425, su 392.395 persone: di queste sono risultate positive 8.997 (+285).

Attualmente sono contagiate 4.143 persone, 4.519 (+41) sono guarite e 335 decedute (+2). Degli attuali 4.143 positivi, 387 (+11) pazienti sono ricoverati – di cui 35 (0) in terapia intensiva – mentre 3.721 (+231) sono in isolamento domiciliare.

DATI ITALIA

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5.372), con 29 morti (ieri 28). Lo si apprende dai dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471). Tra le regioni la Lombardia registra 1.140 nuovi positivi, la Campania 664.

• CASI 5724 su 80109 CT = 7.15% (ieri 5372 su 77842 = 6.90%) di cui 2541 CS = 44%

• MORTI 29 (ieri 28)

• GUARITI 976 su 52975 tamponi di controllo (ieri 1186 su 51629)

• TI +3 (ieri +29, tot 390)

• RICOVERI +250 (ieri +161, tot 4336)

• POSITIVI +4719 (ieri +4158, tot 74829)

• TAMPONI 133084 = 80109 + 52975