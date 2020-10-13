AUMENTANO ANCORA I NUOVO POSITIVI IN SICILIA, 334 NELLE ULTIME 24 ORE

In Sicilia si supera, per la prima volta, quota 300 contagi di coronavirus in 24 ore: 334, per la precisione, mai così tanti.Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ul...

In Sicilia si supera, per la prima volta, quota 300 contagi di coronavirus in 24 ore: 334, per la precisione, mai così tanti.

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, martedì 13 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 334 e il totale da inizio epidemia sale così a 9.926.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.340. Attualmente positive sono 4.877 persone, con un’aumento di 195 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Due nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 341.

I guariti ammontano invece a 4.708, 137 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 426 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 44 persone sono in terapia intensiva (+2).

DATI ITALIA

Sono 5901 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 41 decessi, che portano il totale a 36.246 dall'inizio dell'emergenza.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 5901 contagiati

• 41 morti

• 1428 guariti

+62 terapie intensive | +255 ricoveri

112.544 tamponi

Tasso di positività: 5,243%

Conte: "Sacrifici per evitare lockdown"

"Dobbiamo evitare di far ripiombare il paese in un lockdown generalizzato". Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Ho firmato il nuovo dpcm che introduce misure restrittive che ci consentiranno di affrontare la nuova fase della pandemia. La curva epidemiologica sta risalendo in tutta Europa, alcuni paesi versano in condizioni molto critiche. L'Italia è in una situazione migliore ma non possiamo abbassare il livello di attenzione e concentrazione. Le nuove misure comporteranno sacrifici ulteriori, ma con questi potremo affrontare la nuova fase. Dobbiamo evitare di far ripiombare il paese in un lockdown generalizzato", afferma.

"Gli indici economici sono molto positivi, dobbiamo continuare a correre. Per preservare il tessuto produttivo e tutelare la salute, nostro obiettivo primario, dobbiamo predisporci a rispettare queste regole", dice il presidente del Consiglio. "Dobbiamo assumere comportamenti corretti anche nelle abitazioni private, indossando le mascherine se ci si avvicina a persone fragili o se si ricevono ospiti. Vi invitiamo a limitare il numero degli ospiti, non superiori a 6. Assolutamente vi invitiamo a non svolgere feste e party nelle abitazioni private, sono situazioni di pericolo che possono farci sfuggire la situazione di mano. Ovviamente non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, ma tutti dobbiamo predisporci ad assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase".

"La nostra linea è sempre la stessa: monitorare la curva, studiare i dati con gli esperti e adottare misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Misure più severe non sarebbero adeguate e c'è il rischio che non vengano rispettate. Noi siamo impegnati a non adottare misure più severe di quelle necessarie per tenere sotto controllo la curva del contagio", prosegue. "Stiamo verificando che nell'ambito della scuola le cose stanno andando abbastanza bene. L'evoluzione peggiore è segnata nell'ambito delle relazioni familiari e amicali. Vogliamo scongiurare un lockdown generalizzato, dobbiamo rispettare le regole e muoverci in modo fiducioso".