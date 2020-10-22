AUMENTANO ANCORA I POSITIVI, 796 CASI E 8 VITTIME IN SICILIA , IN ITALIA OLTRE 16000 I NUOVI POSITIVI

Aumentano ancora i dati dei nuovi positivi in Sicilia.Sono 796 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia: record assoluto in sole 24 ore. Otto le vittime, per un totale di 397 dall'inizio della pande...

Aumentano ancora i dati dei nuovi positivi in Sicilia.

Sono 796 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia: record assoluto in sole 24 ore. Otto le vittime, per un totale di 397 dall'inizio della pandemia. Sono 7732 i tamponi effettuati. In ospedale 588 persone in regime ordinario (+23) e 89 in terapia intensiva (+6). Nelle ultime 24 ore sono guarite 98 persone.

DATI PER PROVINCIA

PALERMO 351

CATANIA 211

TRAPANI 60

RAGUSA 49

MESSINA 47

CALTANISSETTA 28

SIRACUSA 24

AGRIGENTO 19

ENNA 7



ECCO I DATI

Attualmente positivi: 8.540 (+690)

Deceduti: 397 (+8)

Dimessi/Guariti: 5.649 (+98)

Ricoverati totali: 677 (+29)

Ricoverati in terapia intensiva: 89 (+6)

Casi totali: 14.586 (+796)

Tamponi: 621.996 (+7.732)

ITALIA

Salgono ancora i nuovi contagiati dal Coronavirus in Italia: sono 16.079 nelle ultime 24 ore (mercoledì 15.199), a fronte di 170.392 tamponi processati (7.500 in meno). 136 le vittime, 9 in più del giorno precedente,per un totale che è arrivato a 36.968 . Lo comunica il ministero della Salute.

In crescita anche le terapie intensive 992, +66 da mercoledì.

4125 nuovi casi in Lombardia, 1550 in Piemonte, 1541 in Campania.

• 16.079 contagiati

• 136 morti

• 2082 guariti

+66 terapie intensive | +637 ricoveri

170.392 tamponi

Tasso di positività: 9,4% (+0,9%)