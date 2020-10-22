AUMENTANO ANCORA I POSITIVI, 796 CASI E 8 VITTIME IN SICILIA , IN ITALIA OLTRE 16000 I NUOVI POSITIVI
Aumentano ancora i dati dei nuovi positivi in Sicilia.Sono 796 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia: record assoluto in sole 24 ore. Otto le vittime, per un totale di 397 dall'inizio della pande...
Aumentano ancora i dati dei nuovi positivi in Sicilia.
Sono 796 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia: record assoluto in sole 24 ore. Otto le vittime, per un totale di 397 dall'inizio della pandemia. Sono 7732 i tamponi effettuati. In ospedale 588 persone in regime ordinario (+23) e 89 in terapia intensiva (+6). Nelle ultime 24 ore sono guarite 98 persone.
DATI PER PROVINCIA
- PALERMO 351
- CATANIA 211
- TRAPANI 60
- RAGUSA 49
- MESSINA 47
- CALTANISSETTA 28
- SIRACUSA 24
- AGRIGENTO 19
- ENNA 7
ECCO I DATI
Attualmente positivi: 8.540 (+690)
Deceduti: 397 (+8)
Dimessi/Guariti: 5.649 (+98)
Ricoverati totali: 677 (+29)
Ricoverati in terapia intensiva: 89 (+6)
Casi totali: 14.586 (+796)
Tamponi: 621.996 (+7.732)
ITALIA
Salgono ancora i nuovi contagiati dal Coronavirus in Italia: sono 16.079 nelle ultime 24 ore (mercoledì 15.199), a fronte di 170.392 tamponi processati (7.500 in meno). 136 le vittime, 9 in più del giorno precedente,per un totale che è arrivato a 36.968 . Lo comunica il ministero della Salute.
In crescita anche le terapie intensive 992, +66 da mercoledì.
4125 nuovi casi in Lombardia, 1550 in Piemonte, 1541 in Campania.
• 16.079 contagiati
• 136 morti
• 2082 guariti
+66 terapie intensive | +637 ricoveri
170.392 tamponi
Tasso di positività: 9,4% (+0,9%)