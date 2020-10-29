AUMENTANO I CASI IN CITTÀ', POSITIVO DIPENDENTE ALLA BIBLIOTECA "G.B. NICOLOSI"
Aumentano i contagi Covid anche a Paternò: oggi altri 8 casi, rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dal primo cittadino.
I positivi totali in città, ora, sono 114 di cui 14 ospedalizzati. Lo riferisce una nota del Comune.
Un caso di positività si è verificato all'interno della biblioteca comunale "G. B. Nicolosi", per tale motivo il Sindaco, Nino Naso, nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, con ordinanza N°93 del 29/10/2020 chiude la Biblioteca Comunale dal 29 ottobre al 1 novembre 2020 per permettere la sanificazione di tutti i locali, ed i dipendenti di quest'ultima posti in quarantena.
POST DEL SINDACO:
Si comunica alla cittadinanza paternese che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 114 di cui 14 ospedalizzati. Si raccomanda la massima cautela in tutti gli ambiti, anche in quelli familiari. Ed ovviamente si raccomanda di rispettare le disposizioni di sicurezza, ovvero: mascherina sempre indossata, distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l'altra e lavaggio frequente delle man