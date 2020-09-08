AUMENTANO I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 84 IN PIÙ RISPETTO AD IERI
Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi martedì 8 settembre, così come si evince dal sito della protezione Civile.
In tutta la Sicilia sono 84 come riporta il bollettino del Ministero della Salute. Nell'Isola i nuovi casi sono così distribuiti:
I casi divisi per provincia:
- 41 Trapani
- 20 Palermo
- 14 Catania
- 4 Messina
- 4 Ragusa
- 1 Siracusa
Allo stato attuale, si contano 104 persone ricoverate con sintomi, altri 13 si trovano in terapia intensiva, 1.337 in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali sono 1.454.
DATI ITALIA
1.370 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore per Covid. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute, pubblicati sul sito della Protezione Civile.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 1370 contagiati
• 10 morti
• 563 guariti
+1 terapie intensive | +41 ricoveri
92.403 tamponi