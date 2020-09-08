95047

AUMENTANO I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 84 IN PIÙ RISPETTO AD IERI

Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi martedì 8 settembre, così come si evince dal sito della protezione Civile.

08 settembre 2020 17:14
News
Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi martedì 8 settembre, così come si evince dal sito della protezione Civile.

In tutta la Sicilia sono 84 come riporta il bollettino del Ministero della Salute. Nell'Isola i nuovi casi sono così distribuiti:

I casi divisi per provincia:

  • 41 Trapani
  • 20 Palermo
  • 14 Catania
  • 4 Messina
  • 4 Ragusa
  • 1 Siracusa

Allo stato attuale, si contano 104 persone ricoverate con sintomi, altri 13 si trovano in terapia intensiva, 1.337 in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali sono 1.454.

DATI ITALIA

1.370 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore per Covid. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute, pubblicati sul sito della Protezione Civile.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1370 contagiati
• 10 morti
• 563 guariti

+1 terapie intensive | +41 ricoveri

92.403 tamponi

