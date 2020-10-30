AUMENTANO I POSITIVI NEL COMPRENSORIO, TUTTI I DATI

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata al 30 Ottobre 2020.PATERNO'I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 128 di cui 16 ospedalizzati. Dati i...

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata al 30 Ottobre 2020.

PATERNO'

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 128 di cui 16 ospedalizzati. Dati in continuo aggiornamento.

SANTA MARIA DI LICODIA

Tra i nuovi casi di positività al coronavirus, dobbiamo purtroppo registrare quello di una bambina che frequenta la scuola primaria nel plesso di Via Madonna del Carmelo, commenta il Sindaco. Il numero dei contagi sale a 29; siamo in attesa di ricevere notizie dall'asp sulla quarantena della classe.

BELPASSO

L'aggiornamento da parte dell'ASP di oggi conferma il trend degli ultimi giorni, altalena tra nuovi contagiati, 12, e nuovi guariti, 3. Stabile il numero degli ospedalizzati

Questi, dunque, i dati complessivi: dal 3 agosto sono 148 in totale i casi positivi registrati a Belpasso, 115 i casi attivi, 29 i guariti, 4 i deceduti. Tra i casi attivi 13 gli ospedalizzati.

RAGALNA

L'utimo aggiornamento alla data di ieri, riporta, a Ragalna n. 12 soggetti positivi al Covid di cui 3 ospedalizzati e 9 in quarantena domiciliare.

Inoltre si registrano altri 23 casi di soggetti in isolamento fiduciario domiciliare.

MOTTA SANT'ANASTASIA

Ad oggi, il numero dei contagiati al coronavirus non sono più 9 ma 17. Tutte le persone stanno tutti bene e speriamo che possano presto sconfiggere questo invisibile nemico, accertati due casi di positivi presso l’istituto comprensivo “G. D’Annunzio”. Il dirigente scolastico ha tempestivamente provveduto a sospendere le lezioni delle classi interessate,avvertendo famiglie e alunni.

MISTERBIANCO

Sul territorio comunale di Misterbianco, si rende noto che dai dati forniti in data odierna dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP – Direzione U.O.C. Epidemiologia di Catania, emerge quanto segue.

I cittadini positivi al tampone rino-faringeo sono attualmente n.184 (centottantaquattro), di cui n.18 ricoverati in ospedale e n.166 a domicilio; sono n.307 (trecentosette) i soggetti non positivi posti in stato di isolamento.